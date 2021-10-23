«Это вот безобразие сегодня носят в люди»: Хромченко показала спорный острый тренд сезона — вязаные трусы

Телеведущая заметила, что они могут быть выполнены в самых разнообразных техниках.

В новом сезоне осень-зима 2021-2022 особое внимание модниц захватили вязаные вещи. Выгуливать total look, который бабушка вязала, — это значит, быть на острие трендов. Эвелина Хромченко рассказала, какие именно техники пользуются особенным интересом у дизайнеров.

Среди трендовых рукодельных вещей фэшн-эксперт показала вязаные… трусы. По тому, как иронично Хромченко представила их на подиуме «Модного приговора», можно судить, что тренд на них довольно спорный. Но с модой не поспоришь, факт остается фактом – это дико популярно сегодня.

«У нас на подиуме вязаные трусы. И вот это вот безобразие, которое имело отношение в бельевой группе раньше, сегодня носят в люди, вы представляете себе! И это является, действительно, очень модным созданием вязальщиц. Самое ужасное заключается в том, что они вяжутся довольно часто не только с каким-то художественным рельефом, но и просто в резинку или гладенько», — поведала фэшн-эксперт.

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