Осторожно, провокация: Клава Кока явила миру обтянутые подтяжками от чулок бедра

Красотка стала самой стильной певицей и может себе позволить оригинальные наряды.

25-летняя поп-звезда Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — стала самой стильной певицей. Признание и награду она получила на премии Moda Topical Style Awards 2021.

Хвастаясь своей заветной статуэткой за победу, красотка Клава как бы в подтверждение своего нового титула засветила в микроблоге ножки в ажурных чулках, которые обтянули бедра оригинальными подвязками. Подол платья звезда специально приоткрыла, чтобы вся изюминка ее ног в красивом облачении предстала на снимке и произвела должное впечатление.

В том, что Клава Кока обладает точеной фигурой и рельефными прелестями, подписчики уже неоднократно убедились. Яркая артистка не раз публиковала фото в бикини, откровенных нарядах и белье, демонстрируя красоту.

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