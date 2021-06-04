«Обещала удивить – удивила»: Клава Кока появилась на публике в облегающем фигуру комбинезоне, надев поверх юбку

Клава Кока, судя по всему, решила претендовать на звание мастерицы эпатажа. Певица явилась на церемонию вручения Премии Муз-ТВ в весьма необычном наряде.

Вокалистка облачилась в плотно облегающий ее фигуру комбинезон, очень напоминающий буркини — купальник, в котором мусульманские женщины выходят на пляж. Поверх Клава Кока надела полупрозрачную юбку белого цвета с разрезом.

«Совершенно не понравилось, вульгарно», «Задумка образа интересная, но как-то не понятно выглядит», «Обещала удивить — удивила», — обсуждают наряд Клавы Коки в Сети.

Вместе с музыкантом Niletto Клава Кока получила награду «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация». Звезда рассказала, что ночь перед церемонией не спала, а сразу после — улетает в Минск. Niletto же назвал их совместный трек с Кокой «легким и дурным».

«Песня «Краш» очень зашла зрителям, когда все устали от пандемии», — высказался музыкант.

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