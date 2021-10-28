В дерзком мини: Клава Кока вышла в свет в коротком сарафане и ажурных чулках с подтяжками

Звезда сцены и Интернета обожает одеваться необычно и приковывать взгляды.

Певица Клава Кока накануне вышла в свет. Звезда стала участницей церемонии награждения премии Moda Topical Style Awards 2021 и появилась на публике в ярком наряде.

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» выбрала экстравагантный образ. Она надела сарафан А-силуэта с юбкой-плиссе, больше похожий на сорочку, и ажурные чулки с имитацией подтяжек. Получился довольно пикантный наряд, который свидетельствует, что артистка тщательно продумала свой стиль.

С премии Клава Кока уехала не с пустыми руками. Ей вручили награду как самая стильная певица года. И победу она посвятила своей сестре, стилисту Ладе Высоковой – именно она ответственна за внешний вид звезды.

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