Когда есть что показать: Рудова в красном бандажном платье соблазнительно подчеркнула точеную фигуру

Неоднократно актриса Наталья Рудова рассказывала поклонникам, что ее любимой одеждой являются платья. Девушка крайне редко надевает брюки, и это вполне оправданно – ее фигура идеально подходит под женственные наряды.

Собираясь в свет, красотка стала выбирать, какое из двух красных платьев ей все-таки надеть. Она примерила плотно облегающее платье бандо из эластичных полос, которое подчеркнуло красивую фигуру актрисы и ее пышный бюст. Звезда даже сама осталась довольна от своего отражения в зеркале.

Напомним, Наталья Рудова сейчас претендует на звание самой сексуальной женщины страны. Столь почетный титул льстит красотке, и она всячески старается привлечь к себе внимание, публикуя кадры в бикини и демонстрируя свои прелести.

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