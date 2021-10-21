Вячеслав Макаров рассказал о закулисье «Шоумаскгоон»
Видео
Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео

Когда есть что показать: Рудова в красном бандажном платье соблазнительно подчеркнула точеную фигуру

Звезда экрана обожает наряжаться в откровенные прикиды.

Когда есть что показать: Рудова в красном бандажном платье соблазнительно подчеркнула точеную фигуру
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Неоднократно актриса Наталья Рудова рассказывала поклонникам, что ее любимой одеждой являются платья. Девушка крайне редко надевает брюки, и это вполне оправданно – ее фигура идеально подходит под женственные наряды.

Собираясь в свет, красотка стала выбирать, какое из двух красных платьев ей все-таки надеть. Она примерила плотно облегающее платье бандо из эластичных полос, которое подчеркнуло красивую фигуру актрисы и ее пышный бюст. Звезда даже сама осталась довольна от своего отражения в зеркале.

Напомним, Наталья Рудова сейчас претендует на звание самой сексуальной женщины страны. Столь почетный титул льстит красотке, и она всячески старается привлечь к себе внимание, публикуя кадры в бикини и демонстрируя свои прелести.

Смотрите также

Тэги

актриса РудоваЗвездный стильНаталья РудоваНовости googleРудоваРудова последние новости