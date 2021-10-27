«Груди близко, будто попа»: Кошкина оголила половину бюста, введя поклонников в исступление

Яна Кошкина — дама весьма привлекательная, имеет армию поклонников, однако провести свой отпуск на райских островах артистка почему-то решила в компании отца. По этому поводу фолловеры отвесили в ее микроблоге далеко не одну шуточку.

Звезду «Однажды в России» даже обвинили в обмане, дескать, улетела на Мальдивы не с папой, а с папиком. Тем не менее ее сторисы говорят об обратном: сексуальная брюнетка действительно отдыхает с родителем.

Это нисколько ей не мешает показывать публике в Сети весьма эротичные кадры. На последнем из них в Instagram она обнажила половину своей пышной груди в лифе от бикини. Что тут началось твориться в комментариях! Какие только отзывы не посыпались!

«Груди слишком близко, будто попа», «А почему только верх? Надо обзор низа сделать тоже», «Безгрешная такая», «Идеалочка», «У тебя красивый пузик», «Думал, леопардовый не в моде, но тут не поспоришь», — к примеру, можно прочитать под фото Яны Кошкиной.

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