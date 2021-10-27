Объявлена дата премьеры антикоррупционного сериала «Чиновница» с Викторий Толстогановой в главной роли

В новом сериале «Чиновница» Виктория Толстоганова воплотит на экране успешную даму, крупную руководительницу регионального Министерства здравоохранения Арину Алферову.

У героини Виктории Толстогановой комфортная жизнь, на которую она зарабатывает в том числе и с помощью нелегальных схем.

Все начинает рушиться, когда в семью Арины Алферовой приходит беда, причиной которой стали фальсифицированные лекарственные препараты.

С этого момента героиня Виктории Толстогановой задумывается о рисках и последствиях ее же незаконной деятельности и превращается в борца с коррупцией.

В каждом эпизоде сериала «Чиновница» зритель будет наблюдать, как Арина Алферова из бездушного человека, озабоченного только своим благосостоянием, превращается во все более сознательную личность, переживающую о проблемах простых людей.

«Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она, прежде всего, женщина — да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь. Но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому что влюбилась», — говорит о своей героине Виктория Толстоганова.

Партнерами Виктории Толстогановой по сериалу стали Максим Виторган, Алексей Агранович, Полина Кутепова и другие актеры.

Показ сериала «Чиновница», который состоит из восьми серий, стартует 5 ноября в онлайн-кинотеатре Kion. Каждую неделю площадка будет показывать по одной серии.

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