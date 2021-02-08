Премьера фильма «Родные»: Толстоганова скрыла фигуру в платье свободного кроя, а Варнава надела джинсы

Звезды пришли поддержать Сергея Бурунова на премьере комедии «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Среди них оказалось много модниц: Ксения Собчак, Ирина Пегова и другие известные персоны.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса не состоялось множество премьер, премий и светских раутов. Звезды успели соскучиться по мероприятиям, где можно показать себя и пообщаться с друзьями. Однако недавно в Москве ослабили меры безопасности в связи с пандемией. Это позволило собрать гостей на премьере фильма «Родные». В этой картине сыграли Сергей Бурунов, а также Ирина Пегова. Они одни из первых появились на ковровой дорожке.

Не смогла пропустить мероприятие и Лиза Монеточка, которая недавно вышла замуж. Постройневшая певица предстала в алом жакете в ирландскую клетку, которая актуальна в этом сезоне. Она поддержала своих коллег, которые не скрывали волнения. Девушка собрала волосы в хвост и отказалась от яркого макияжа.

А вот Екатерина Варнава пришла на премьеру за позитивными эмоциями. Она отказалась от вечерних нарядов в пользу широких джинсов с высокой посадкой, майки и карамельного жакета. Артистке удалось подчеркнуть хрупкую фигуру. Она с удовольствием позировала фотографам в одиночестве, как и Баста.

Привлекла к себе внимание и 48-летняя Виктория Толстоганова. Актриса в последнее время редко выходит в свет. Она скрыла постройневшую фигуру под черным платьем свободного кроя.

К слову, черный цвет стал негласным дресс-кодом. Ксения Собчак, Константин Богомолов, Ирина Пегова и другие гости мероприятия отдали предпочтение этому цвету. Гарик Харламов тоже не остался в стороне. Он поддержал Бурунова не только своим присутствием, но и теплыми словами.

«У него огромный диапазон ролей, каким я сам не обладаю», — отметил юморист в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Напомним, что премьера комедии «Родные» состоится уже скоро, 11 февраля.

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