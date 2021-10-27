«Я просто на нем хайплюсь»: Медведева призналась, что использует Милохина для своей популярности

По словам фигуристки, тиктоки они снимают только когда этого хочет музыкант.

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что использует личность тиктокера Дани Милохина для раскручивания своей популярности.

«Я просто на нем хайплюсь. На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу». Евгения Медведева

Как отметила Евгения Медведева, на их самом первом с Даней Милохиным танце уже 13 миллионов просмотров, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева и Даня Милохин — одна из самых ярких пар шоу «Ледниковый период». Эксперты считаю их одними из главных претендентов на победу.

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