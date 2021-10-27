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«Я просто на нем хайплюсь»: Медведева призналась, что использует Милохина для своей популярности

По словам фигуристки, тиктоки они снимают только когда этого хочет музыкант.

«Я просто на нем хайплюсь»: Медведева призналась, что использует Милохина для своей популярности
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что использует личность тиктокера Дани Милохина для раскручивания своей популярности.

Евгения Медведева
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

«Я просто на нем хайплюсь. На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу».

Евгения Медведева

Как отметила Евгения Медведева, на их самом первом с Даней Милохиным танце уже 13 миллионов просмотров, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева и Даня Милохин — одна из самых ярких пар шоу «Ледниковый период». Эксперты считаю их одними из главных претендентов на победу.

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