«Фамилии на одну букву»: Авербух объяснил, почему поставил в пару Милохина и Медведеву

По словам хореографа, в фигурном катании есть определенные символы.

Хореограф и идейный вдохновитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух объяснил, почему поставил в одну пару блогера и тиктокера Даню Милохина и фигуристку Евгению Медведеву.

«В фигурном катании есть определенные символы. Пара очень хорошо сходится, когда у обоих фамилии начинаются на одну букву. Это не так, голословно. Мы все знаем прекрасные пары Бестемьянова — Букин, Валова — Васильев, Гордеева — Гриньков. Это и правда символика». Илья Авербух

По словам Илья Авербуха, и Милохин, и Медведева пришли на проект с определенным вызовом. Он сразу понял, что им будет интересно вместе существовать на льду. При этом он заметил, что у Милохина есть прекрасный актерский талант. Для Авербуха тиктокер стал открытием шоу, сообщает Sports.ru.

Напомним, что Даня Милохин и Евгения Медведева одна из самых ярких пар «Ледникового периода». При этом в первом выпуске тиктокер уронил свою партнершу, чем вызвал гнев главного судьи Татьяны Тарасовой.

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