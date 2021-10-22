Милохин и Медведева в форме пионеров: чем удивят зрителей в новом «Ледниковом периоде»

В новом выпуске шоу «Ледниковый период» будет, как всегда, много интересного. Он посвящен истории XX века.

Номера, поставленные хореографами шоу по мотивам известных мелодий, коснутся совершенно разных этапов развития России и СССР — от императорских времен до оттепели.

Как всегда, в центре внимания будут тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. Они облачатся в советскую форму пионеров и выполнят прокат под хит Владимира Преснякова «Зурбаган». Фигуристка Екатерина Боброва вдруг неожиданно станет антилопой. Она выступит с актером Макаром Запорожским под композицию Владимира Высоцкого «Жираф».

Удивят и актриса Агата Муцениеце и фигуристом Александром Энбертом. Они разыграют сценку из военного периода под шлягер Елены Камбуровой «Дождик осенний».

Что касается приглашенных судей, то в этот раз в гости на «Ледниковый период» пожалуют певица Пелагея и актер Андрей Соколов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет на Первом канале. Новый выпуск зрители увидят 23 октября.

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