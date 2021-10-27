«Что-то доказывать бесполезно»: Порошина вспомнила, как реагировала на слухи о своих беременностях

Актриса призналась, что сначала ее сильно задевало то, что СМИ пишут всякие небылицы о ней и ее семье, но со временем Мария просто перестала обращать на это внимание.

Мария Порошина дала эксклюзивное интервью сайту Teleprogramma.pro. В беседе с нашим корреспондентом актриса вспомнила, как остро реагировала на слухи о своих выдуманных беременностях и мифических романах.

По словам Марии, ее, как и любую другую женщину, задевало, что общественность так бурно обсуждает ее личную жизнь. Но со временем Порошина смирилась, последовав совету бывшего мужа Гоши Куценко, который мудро подметил, что в прессе всегда муссируется чье-то личное. Почти все звезды проходят через это.

«Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша (Куценко, бывший муж актрисы. — Прим. ред.) сказал: «Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…» К сожалению, и он с этим часто сталкивался, даже были суды с какими-то изданиями. Что тут можно сказать? Хорошо, если хорошее пишут. Плохо — если плохое. Но если ты в этой профессии, то будь готов и к тому, и к тому. Будь сильным и благодушным», — отметила актриса.

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