Румянец на щеках, элегантный наряд: Малахов показал Светличную, которую разыскивали родные

Актриса заставила волноваться родных и близких. Несколько дней о ее месте нахождения ничего не было известно.

Светлана Светличная играет в кино с 1959 года. Совсем молодой она дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Потом у актрисы карьеры пошла в гору. Одной из ее самых ярких ролей стала обольстительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Даже в 81 год Светличная старается вести активный образ жизни. Однако она заставила понервничать родных и близких этой осенью. Артистка пропала 21 октября. Ее искали волонтеры и полицейские. С ног сбился сын актрисы Алексей Ивашов. И вот спустя пять дней она нашлась живая и невредимая. Светлана Афанасьевна находилась, по некоторым данным, на съемках ток-шоу в киностудии имени Горького.

Когда об этом узнал ее сын, то пришел в бешенство. Алексей заявил, что больше на ее «выкидоны» реагировать не будет, да и общаться с матерью у него пропало желание.

Тем временем Андрей Малахов опубликовал фото с пропавшей Светличной. Они позировали в студии его передачи «Прямой эфир». Актриса предстала в шляпке и сдержанном черном платье. Аккуратную прическу дополнил легкий макияж. В руках она держала цветы.

«Нашлась», — написал ведущий.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни обрадовались тому, что звезда нашлась. Другие обвинили ее в пиаре. «А пропадала ли?», «Прям даже уже не смешно», «Хорошо выглядит, даже румянец горит», «Боюсь, что больше искать не будут!» — стали писать пользователи Сети.

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