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Чем выше, тем сочнее: Каменских в розовом бикини сильно натянула стринги и повернулась задом

Певица отдохнула в Дубае и запаслась пикантным фото- и видеоконтентом.

Чем выше, тем сочнее: Каменских в розовом бикини сильно натянула стринги и повернулась задом
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда украинской эстрады Настя Каменских прославилась не только своим вокальным талантом, но и выдающимися формами. Фигуру красотка тщательно бережет и регулярно занимается спортом, а также внимательно следит за тем, что попадает к ней в тарелку.

Такое тщание позволило Каменских добиться фигуры мечты. Она обожает свое тело и всячески подчеркивает его достоинства. Вот и на отдыхе в Дубае, где она провела неделю с мужем, красотка постаралась запечатлеться в красивых ракурсах, демонстрирующих ее пышные формы.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Особое внимание Каменских уделила бедрам. Красотка в розовом бикини высоко натянула стринги и повернулась к людям задом, чтобы показать — чем выше трусы, тем аппетитнее выглядят ягодицы.

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