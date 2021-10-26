Чем выше, тем сочнее: Каменских в розовом бикини сильно натянула стринги и повернулась задом

Певица отдохнула в Дубае и запаслась пикантным фото- и видеоконтентом.

Звезда украинской эстрады Настя Каменских прославилась не только своим вокальным талантом, но и выдающимися формами. Фигуру красотка тщательно бережет и регулярно занимается спортом, а также внимательно следит за тем, что попадает к ней в тарелку.

Такое тщание позволило Каменских добиться фигуры мечты. Она обожает свое тело и всячески подчеркивает его достоинства. Вот и на отдыхе в Дубае, где она провела неделю с мужем, красотка постаралась запечатлеться в красивых ракурсах, демонстрирующих ее пышные формы.

Особое внимание Каменских уделила бедрам. Красотка в розовом бикини высоко натянула стринги и повернулась к людям задом, чтобы показать — чем выше трусы, тем аппетитнее выглядят ягодицы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!