«Очень актуально»: Эвелина Хромченко показала, какие фасоны и принты из российской глубинки сейчас в моде

Эвелина Хромченко в мейковер-шоу «Модный приговор» на Первом канале регулярно дает телезрительницам модные советы на тему личного стиля, нарядов и трендов. На этот раз она рассказала о мировом веянии на одежду в стиле «советская глубинка».

«То, что сейчас наши стилисты показывают на подиуме, действительно очень актуально. Более того, все это более или менее тянет на тему глубинки. Причем глубинки российской, причем глубинки именно советской», — подчеркнула телеведущая.

Ситцевые платья, блузки в мелкий цветочек, спортивные костюмы, пестрые принты, обилие разных цветов в одном прикиде. Отдельное внимание Хромченко уделила платкам, завязанным в стиле a la babushka.

«Весь XX век этот платок покоряет абсолютно всех, кроме российских женщин. Российские женщины считают, что это деревня», — отметила эксперт.

Хромченко заметила, что многие ведущие дизайнеры планеты черпают вдохновение как раз из глубинки. И сейчас это большой тренд, иметь который в гардеробе считает обязанностью любая модница.

«Пожалуйста, гордитесь своим происхождением, подавайте его как достижение, как медаль. Рассказывайте о своем своеобразии и вдохновляйтесь абсолютно всем, ничему не закрывая дверь», — заключила стилист.

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