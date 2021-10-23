Откровенно полнит: Хромченко предупредила, какой кожаный наряд добавляет объемов

На шоу «Модный приговор» отец привел дочь. 41-летняя Светлана одевается в стиле гламурных нулевых, и ее папа не выдерживает столь яркой внешности дочки – наращенные ногти, волосы, ресницы, много блесток и обтягивающие наряды прочно вошли в имидж блондинки.

Любит Светлана и кожаные вещи. С учетом трендов она продемонстрировала платье из экокожи, которое, увы, подчеркивает проблемные места фигуры героини даже там, где их нет. Об этом парадоксе рассказала Эвелина Хромченко, предупредив телезрительниц, чтобы они избегали подобных нарядов.

«Когда вы в блестящем кожаном облегоне, вы выглядите значительно более объемной нежели, когда вы в спокойных повседневных тонких шерстях, эластике и так далее», — предупредила Хромченко.

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