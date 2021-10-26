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Краски осени: Водянова в кардигане ультрамодного цвета борща отметилась на прогулке с детьми

Звезда подиумов знает все о последних трендах в мире моды.

Краски осени: Водянова в кардигане ультрамодного цвета борща отметилась на прогулке с детьми
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

В минувшие выходные в Париже, где живет семья модели Натальи Водяновой, воцарилась теплая и солнечная погода. Большое семейство супермодели решило воспользоваться этим и поспешило на прогулку.

Наталья Водянова с сыном. Фото: instagram.com/natasupernova/

Променад у озера, сытный обед в уличном кафе, фото с собакой – эти и многие другие снимки Наталья Водянова опубликовала у себя в микроблоге. Звезда подиумов выбрала для приятного времяпрепровождения модный прикид. Она облачилась в шляпу, кардиган ультрамодного цвета борща и высокие сапоги с широким голенищем.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Напомним, что Натальи Водяновой пятеро детей. Звезд удается находить баланс между успешной карьерой супермодели, благотворительными проектами и материнством.

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