«Не холодно и не голодно»: Водянова на острове Кижи утеплилась в черную дубленку и белый платок

В канун Нового года топ-модель Наталья Водянова с тремя детьми от первого брака — 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором — отправилась в большое путешествие по России. Звезда с наследниками принимает участие в проекте «Русские каникулы» и хочет познакомить их со своей Родиной. Ведь сыновья и дочь росли в Европе и знают Россию не так близко.

Трэвел-сериал о семье супермодели выйдет в 2021 году, а пока Водянова с детьми продолжают путешествие по русскому северу. Они уже побывали на Кольском полуострове в Мурманской области, а теперь добрались до Карелии. На повестке дня — посещение острова Кижи, куда они добрались вертолетом.

На острове мама с детьми погрузились в историю местности и ее достопримечательностей. Помимо видеосъемки, Водянова ведет и фоторепортаж для своих подписчиков в Сети. Девушка поделилась снимком, на котором позирует на фоне заснеженного пейзажа с русской деревней.

«Не холодно и не голодно», — подчеркнула красавица в комментариях.

Для поездки на остров топ-модель утеплилась в длинную черную дубленку из овчины, на голову накинула белый платок. Даже в столь суровом путешествии звезда мировых подиумов, по наблюдениям поклонников, выглядит невероятно стильно.

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