«Просто писк сезона»: Хромченко показала трендовый плащ осени

Наступившая осень диктует новые модные тренды, и одним из главных является цвет. Какие именно оттенки вышли на первый план в нынешнем сезоне, рассказала Эвелина Хромченко в «Модном приговоре».

Фэшн-эксперт перечислила их и показала на моделях. Это оранжевый, коралловый, коричневый, зеленый, палитра розовых и оттенок борща. Кстати, именно последний Хромченко возвела в ранг вечных цветов, когда указала на еще один тренд осени — кожаный плащ.

«С точки зрения глобальной инвестиции кожаное пальто или кожаный тренч — это просто писк сезона. И выбирать его, конечно, очень хочется в каком-то вечном цвете.

Если черное пальто у вас есть и вы все-таки решили махнуть немножко денег на крупную инвестицию так, чтоб каждый увидел, — вы невеста богатая, то вам необходимо кожаное пальто бодрого и сочного цвета. Так отчего бы не цвета борща?» — показала стилист модный тренч.

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