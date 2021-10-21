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И пуш-ап не нужен: Самбурская в бикини показала точеные формы

Актриса улетела на Мальдивы и уже шлет фотоприветы подписчикам.

И пуш-ап не нужен: Самбурская в бикини показала точеные формы
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

С наступлением осени многие звезды затосковали по лету. Актриса Настасья Самбурская – в их числе, и при первой же возможности красотка собрала чемоданы и улетела на Мальдивы.

По прилете на остров звезда поспешила запостить в Instagram фото в купальнике. И, облачившись в черный лиф и белые трусики, звезда сериала «Универ» позировала себе в зеркале, демонстрируя подтянутую фигуру.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

С кем именно красотка улетела отдыхать, Настасья не афиширует. Она старается свою личную жизнь скрывать от публики и не любит, когда ей интересуются напрямую, задавая неудобные вопросы.

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