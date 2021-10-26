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Когда твое фото в чужом Instagram: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик, позируя с мужем на отдыхе

Муж артистки, рэпер Алексей Потапенко, опубликовал кадры, к которым у жены явно должны быть вопросики.

Когда твое фото в чужом Instagram: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик, позируя с мужем на отдыхе
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских и Алексей Потапенко улетели на неделю в Дубай, где уже успели провести насыщенную и яркую неделю. Беззаботный отдых подошел к концу, и напоследок пара отправилась в ресторан, где повстречала давних друзей – Александра Ревву с женой.

Чтобы оставить память о встрече, звезды сделали совместное фото, которым и поделился Потап у себя в Instagram. Правда, на обоих снимках, судя по Каменских, у нее явно должны быть вопросы к мужу.

Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Потап разместил кадры, на одном из которых его жена невзначай светит нижним бельем, а на другой – округлым животиком. Все бы ничего, только в микроблоге самой Насти нет ни намека на лишние сантиметры на талии. При этом, поклонники уверены — красотка беременна, просто тщательно это скрывает.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

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