Когда твое фото в чужом Instagram: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик, позируя с мужем на отдыхе

Настя Каменских и Алексей Потапенко улетели на неделю в Дубай, где уже успели провести насыщенную и яркую неделю. Беззаботный отдых подошел к концу, и напоследок пара отправилась в ресторан, где повстречала давних друзей – Александра Ревву с женой.

Чтобы оставить память о встрече, звезды сделали совместное фото, которым и поделился Потап у себя в Instagram. Правда, на обоих снимках, судя по Каменских, у нее явно должны быть вопросы к мужу.

Потап разместил кадры, на одном из которых его жена невзначай светит нижним бельем, а на другой – округлым животиком. Все бы ничего, только в микроблоге самой Насти нет ни намека на лишние сантиметры на талии. При этом, поклонники уверены — красотка беременна, просто тщательно это скрывает.

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