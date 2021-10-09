Сладкий побег: Каменских в мини-платье в крапинку и черных колготках отметилась на улицах Мадрида

Певица с мужем «сбежала» от суеты в мини-отпуск.

Наступившая осень с ее дождями, хмурым небом и отсутствием солнца очень сильно испортила настроение певице Насте Каменских. Девушка затосковала по теплу и ласковым лучикам светила, поэтому ее муж Потап взял инициативу в свои руки и увез красотку от непогоды.

А привез он ее в Испанию. Каменских обожает эту страну, хорошо знает язык и даже имеет в своем активе несколько хитов на испанском. Мини-отпуск пара начала с Мадрида и первым делом по прилете поспешила в город.

Для выхода на променад по проспектам и улочкам столицы Каменских нарядилась в легкое мини-платьице в крапинку, черные колготки и грубые ботинки. «Спасибо, любимый, за этот сладкий побег!», — написала красотка в микроблоге, делясь позитивом и отпускными фото.

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