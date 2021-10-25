Покупайте с умом: как выглядит костюм, который никогда не выйдет из моды, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» дал зрительницам несколько модных подсказок.

Александр Рогов в очередном выпуске программы СТС «Рогов в деле» взялся за преображение героини, которая стала делать первые шаги на новой работе. Поэтому для нее была важна деловая одежда.

Стилист нашел не только подходящий комплект для построения карьеры, но и универсальный, тот, что будет актуален во все времена. Он не стал брать красный жакет, который, безусловно, обращал на себя внимание. Но для поставленной задачи он не подходил из-за своей выраженной акцентности.

«Есть вот такой песочный жакет с одной пуговицей. К жакету вижу брюки прямые с отстроченной стрелкой. Такой костюм никогда не выйдет из моды», — прокомментировал Рогов.

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