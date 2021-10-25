И руки в карманах: Пугачева предстала с другом в брюках с защипами самого модного цвета

Алла Пугачева давно дружит с дизайнером одежды Игорем Гуляевым. Вначале они сошлись на профессиональной почве – модельер создавал специально для Примадонны наряды, кроме того, она иногда покупала готовую одежду.

Но постепенно эти отношения переросли в добрую дружбу. Сейчас они часто бывают друг у друга в гостях, выходят вместе на прогулку, посещают светские мероприятия. На этот раз Алла Пугачева решила наведаться в бутик к Игорю Гуляеву, примерив динамичный образ в серых тонах.

К слову, серый оттенок институт Pantone назвал самым главным в этом году, наряду с желтым. В модном тоне Пугачева выбрала свободные брюки с защипами и бомбер в цвет. В качестве аксессуаров певица выбрала черный картуз, сумку-мешок в тон и белые кеды.

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