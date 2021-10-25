Появились подробности исчезновения актрисы Светланы Светличной: в квартире были деньги

Но сбережения и документы она не взяла с собой.

Появились подробности исчезновения актрисы Светланы Светличной. В последний раз она выходила на связь с родственниками 20 октября, но звонила знаменитость с неизвестного номера.

Она пропала из квартиры в Погонном проезде в Москве, туда актриса перебралась совсем недавно. Ранее она жила в Ясенево, но было решено сменить место жительства. Переезд дался легко, актриса была довольна условиями и даже успела принять в день исчезновения гостей — к ней приезжала съемочная группу.

Около 17 часов знаменитость звонила снохе Ольге с неизвестного номера телефона, разговор случился на повышенных тонах. В последнее время Светличная часто ссорится с близкими, о себе дает знать ее заболевание. Актриса страдает деменцией и этот недуг усугубляет ее состояние.

Именно болезненное состояние женщины вызывает наибольшее опасение, родные не исключают, что она могла выйти из дома на прогулку и потеряться. По другой версии — актриса скрывается у знакомых и специально не дает о себе знать.

Как стало известно сайту MK.ru, в день исчезновения Светлане Светличной кто-то вызывал «скорую помощь», но та от госпитализации отказалась. После она перестала выходить на связь.

Не дозвонившись до пенсионерки, сын и сноха отправились о ее новому адресу. Квартира была заперта на ключ.

Воспользовавшись своими ключами они зашли внутрь и поняли, что актрисы давно нет дома. Вскоре на месте была полиция.

Сейчас известно, что из жилья ничего не пропало. На месте все личные вещи, документы и крупная сумма денег.

Родные конечно-же, позвонили на неизвестный номер, с которого в последний раз выходила на связь актриса, но результата это не принесло. Неизвестная женщина выслушала взволнованных родственников, а потом заблокировала их номер.

Пока место нахождения актрисы остается неизвестным. В МВД подтвердили пропажу женщины такого же года рождения в районе Богородское. Имени в ведомстве называть не стали, но заверили, что москвичку ищут, сообщает сайт argumenti.ru.

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