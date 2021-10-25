Загадка для криминалистов: после пропажи Светличной, в ее квартире нашли рюкзак с деньгами

Родственники Светланы Светличной рассказали, что актриса перестала выходить с ними на связь.

«Светлана Афанасьевна не выходит на связь больше четырех дней. До этого мы регулярно общались с ней по телефону, выполняли ее просьбы», — рассказала невестка звезды советского кино Ольга Ивашова «Экспересс газете».

По ее словам, в августе Светличная лежала в больнице с жалобами на травму головы, которую получила еще год назад во время падения софита на съемках. После этого у любимицы публики стали наблюдать признаки деменции.

Светличная ушла из дома предположительно 21 октября, нарядившись в норковую шубу, черные туфли, шляпу и перчатки.

Как сообщает «Московский комсомолец», за день до исчезновения артистке кто-то вызывал скорую помощь, но она отказалась госпитализироваться. Кроме того, она поругалась по телефону с женой своего сына Алексея Ивашова. При этом звонила она с неизвестного номера. После пропажи знаменитости, родственники попытались найти ее по нему, но на том конце провода не захотели говорить и заблокировали связь.

Любопытно, что после исчезновения Светланы Светличной в ее доме нашли рюкзак с крупной суммой денег и документами. Никакого беспорядка и признаков борьбы в квартире не заметили.

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