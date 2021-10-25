Мама именинника: Подольская в первый день рождения сынишки Вани нарядилась в красное платье миди

В минувший уикенд младшему сыну Владимира Преснякова и Натальи Подольской исполнился годик. Родители решили весело отметить первый день рождения Ванечки и созвали на праздник родных, близких и друзей.

В честь праздника Наталья Подольская нарядилась в яркое красное платье с открытыми плечами и юбкой-плиссе, чем задала особую атмосферу красоты и стиля в этот вечер. Мама и именинник с удовольствием позировали для фотографий и совместных видео. Правда, торта виновник торжества не дождался и уснул, поэтому главным дегустатором вечера стал средний сынок Преснякова, шестилетний Артемий.

На празднике присутствовало и старшее поколение Пресняковых. Петрович, как ласково кличут Владимира Преснякова-старшего, запечатлелся для семейного фотоархива с тремя поколениями своих потомков.

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