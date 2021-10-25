Четыре поколения Пресняковых вместе: старший внук Пугачевой отметился на именинах у годовалого братика

В минувшие выходные Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская устроили большой праздник по случаю дня рождения самого младшего сынишки. На праздник пришли родные и близкие, среди которых отметился и самый старший наследник музыканта, 30—летний Никита Пресняков.
Вся сильная половина семьи Пресняковых позировала для памятного фото, когда жена старшего внука Аллы Пугачевой запечатлела трогательную картину для своего микроблога.
«Сегодня годик Ванечке», — сообщила девушка.
На видео виновник торжества проявляет теплые чувства к своему среднему братику, шестилетнему Артемию. После порции обнимашек он захотел повторить объятия и снова устремился к брату, и за этими моментами наблюдали все вокруг.
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