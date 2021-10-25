Четыре поколения Пресняковых вместе: старший внук Пугачевой отметился на именинах у годовалого братика

Никита Пресняков часто навещает отца и его семью, а сейчас повод оказался весьма примечательный - первый день рождения Ванечки.

В минувшие выходные Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская устроили большой праздник по случаю дня рождения самого младшего сынишки. На праздник пришли родные и близкие, среди которых отметился и самый старший наследник музыканта, 30—летний Никита Пресняков.

больше по теме Модница из замка: Лиза Галкина на семейные посиделки нарядилась в костюм с трендовыми лампасами Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина на этот раз выбрала яркий желтый комплект с черными вертикалями по бокам.

Вся сильная половина семьи Пресняковых позировала для памятного фото, когда жена старшего внука Аллы Пугачевой запечатлела трогательную картину для своего микроблога.

«Сегодня годик Ванечке», — сообщила девушка.

На видео виновник торжества проявляет теплые чувства к своему среднему братику, шестилетнему Артемию. После порции обнимашек он захотел повторить объятия и снова устремился к брату, и за этими моментами наблюдали все вокруг.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!