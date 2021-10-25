В надежных папиных руках: поклонники затрепетали, увидев, как Авербух усыпил крошечного малыша на своей груди

Это на ледовой арене Илья Авербух – строгий наставник начинающих звезд «Ледникового периода». А дома он — ласковый и надежный помощник в воспитании двухмесячного крохи. Его жена Елизавета Арзамасова показала, как муж справляется со своими обязанностями.

Видеокадры, на которых Авербух укачивает на своей груди сынишку, привели поклонников в дикий восторг. В комментариях под публикацией в умиление пришли Елизавета Боярская, Анна Семенович и не только.

«Какая милота», «Просто через край нежность! Эти мгновения ни с чем не сравнить», «какие зайки», «Какое это милое, спокойное, семейное, теплое счастье», «Это прекрасно и счастье, когда такой папа у ребенка», «Умиление зашкаливает», «Такая сладость!», — пишут люди в комментариях.

Отметим, что для Авербуха это второй ребенок. У него есть 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой.

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