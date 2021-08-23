«Теперь все вместе»: Илья Авербух спустя неделю забрал из роддома Лизу Арзамасову с новорожденным сыном

Как только празднества в Нижнем Новгороде по случаю 800-летия города завершились, фигурист и продюсер Илья Авербух поспешил в Москву и первым делом забрал жену и новорожденного сына из роддома. Пополнение в семье звезды льда и актрисы театра случилось еще 14 августа, но счастливый отец смог, наконец, увидеться с родными только сейчас.

Кадрами с выписки в своем микроблоге поделилась Лиза Арзамасова. Она позировала с мужем, пасынком и драгоценным свертком на руках и сообщила:

«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — Домой!», — подписала снимок актриса.

Подписчики в комментариях поспешили поздравить новоиспеченную мамочку с новым этапом в ее жизни.

«Поздравляем!», «Счастья!», «Здоровья всей вашей семье», «Ура!», «Ваааау! Лиза и Илья какие вы красивые», «Лиза, Вам так идет быть мамой! Материнство украшает женщину», — пишут в комментариях.

Напомним, что для Илья Авербуха это уже второй ребенок. В браке с Ириной Лобачевой фигурист стал отцом впервые, сейчас 17-летний сын Мартин живет с ним и его новой женой.

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