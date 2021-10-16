«Жизнь в кайф»: Макеева в золотистом бикини позировала на Мальдивах

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков побывали на Мальдивах. Там актриса изучала азы квантовой психологии под руководством звездного психолога. Заодно и отдохнуть успели.

В своем инстаграм Анастасия поделилась снимком с отдыха, на котором позировала в золотистом бикини.

«Жизнь в кайф! Доброе утро!», — написала Макеева.

Фанаты отметили, что у нее сказочное утро.

«Вы богиня! Огонь! Красавица! Молодец, Настя, всем врагам назло!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз в мае этого года. ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков.

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