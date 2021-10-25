«Это смотреть на ночь?»: Алла Пугачева поймала Лизу и Гарри за просмотром ужастиков перед сном

Максим Галкин часто показывает быт и жизнь своей семьи в замке в деревне Грязь. Вместе с Аллой Пугачевой они воспитывают двоих детей, которые уже могут перехитрить родителей, стоит только захотеть.

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В минувшие выходные все семейство устроило вечерние посиделки. Лиза и Гарри включили телевизор и начали смотреть ужастик, пока папа и мама не видят. Но в какой-то момент сюжет их захватил, и они стали его обсуждать. «Это ужасы. Это ужаснее «Звездных войн» и «Гарри Поттера» гораздо!», — объявил Гарри своей сестренке.

Услышав об ужастиках, Алла Пугачева тут же решила вмешаться в досуг детей и пресечь нежелательный перед сном контент.

«Это смотреть на ночь надо?», — задала вопрос Примадонна.

Гарри тут же поспешил сменить тему и ответил вопросом: «Мама, зачем ты мне прислала, зачем отказываться от хлеба?». И ловко ушел от темы с ужастиками на здоровое питание, жуя бездрожжевой хлеб.

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