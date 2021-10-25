Модница из замка: Лиза Галкина на семейные посиделки нарядилась в костюм с трендовыми лампасами

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина на этот раз выбрала яркий желтый комплект с черными вертикалями по бокам.

Восьмилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет умницей, красавицей и настоящей модницей. Девочка просто обожает наряжаться, и даже дома выглядит модно.

На этот раз Лиза Галкина поддержала тренд на лампасы, которые очень любит и которые готова носить в любой ситуации. Наследница Примадонны даже дома нередко наряжается в одежду с модными вертикалями, и на этот раз папа запечатлел дочку в семейном замке в ярко-желтом костюме с черными полосками по бокам.

Это были простые домашние посиделки перед сном, в которых приняли участие не только мама и папа, но и брат Лизы Гарри. Звездное семейство обсудило вкусовые предпочтения сына Примадонны.

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