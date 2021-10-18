«Вот такое воскресенье!»: Алла Пугачева отметилась на прогулке по Москве со своим давним другом

Примадонна и модный дизайнер Игорь Гуляев не только сотрудничают, но и дружат уже много лет.

Алла Пугачева все чаще стала выходить в свет, появляясь на самых разных мероприятиях и вечеринках. В минувшие выходные она стала гостьей на юбилее Николая Баскова, где весело провела время в кругу друзей и родных.

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А перед началом новой недели Примадонна появилась в Москве. Она встретилась с давним другом и автором многих ее стильных образов, дизайнером Игорем Гуляевым, и прогулялась с ним по центру столицы.

«Вот такое воскресенье! Гуляем!», — подписал модный дизайнер, опубликовав фото со звездой у себя в микроблоге.

Подписчики тут же откликнулись в комментариях и, осыпая Примадонну комплиментами, не оставили шансов хейтерам.

«Боже как хороша наша Алла», «Игорь, извини, но Алла Борисовна тебя затмила во всех отношениях. Она выглядит просто нереально круто! Фото шикарное», «Несравненные», «Алла Борисовна сногсшибательная!», «Стиляга», «Алла Борисовна просто красавица невероятная!», «Красотульки», «Алла прекрасно выглядит», «Какая прелесть Аллочка! Игорь, круто!», «Алла Борисовна все краше с каждым годом! Вы прекрасны», — пишут фолловеры.

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