«Улыбка или попка?»: Юлия Ковальчук подчеркнула линию бедер атласным платьем

Юлия Ковальчук решила узнать ответ на вопрос, который ее волнует, у своих фанатов в инстаграм. Певица разместила фотографии, на которых позировала в атласном платье желтого оттенка. Снимки были сняты с разных ракурсов. На одном из них Юлия сделала акцент на линии бедер.

«Улыбка или попка? Интересно, как вы оцениваете женщину в современном мире? Сейчас так сбиты ориентиры красоты, что мне крайне интересно узнать, чем вас цепляет женщина? Причем интересно знать мнение и мужчин, и девочек, так как мы обычно чуть более предвзяты в своих оценка», — написала Ковальчук.

Фанаты разделились во мнениях, но многие отметили, что у Юлии прекрасная улыбка.

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