Очень нежная: Юлия Ковальчук в пудровом платье бэби-долл перепела хит Аллы Пугачевой

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук призналась, что эта композиция — любимая песня ее дочери Амелии.

Певица Юлия Ковальчук поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено ее выступление на юбилейном концерте композитора и поэта-песенника Игоря Николаева в рамках фестиваля «Жара».

Публике Юлия Ковальчук представила песню авторства маэстро, которую когда-то исполняла Алла Пугачева, — «Прости, поверь».

Она рассказала, что эту песню очень любит ее маленькая дочка Амелия.

«Возможность дружить и петь совершенно гениальные песни Игоря Николаева — для меня безмерное счастье. Эта музыка, которую не нужно кричать, специально разжевывать смысл, продвигать в соцсетях. В каждой нотке столько души и теплоты, что такая музыка трогает сердца даже самых маленьких и поистине чувствительных малышей», — поделилась Юлия Ковальчук.

На сцене вокалистка блистала в пудровом платье в стиле бэби-долл длиною чуть выше колена. В этом наряде она выглядела нежно и трепетно.

Одной из первых на пост Юлии Ковальчук отреагировала жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова.

«Юлечка, ты прекрасна!» — написала она под видео.

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