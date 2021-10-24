Какие летние сумки теперь модно носить осенью и зимой, назвал Александр Рогов

Стилист считает, что пример с ними подала дизайнерам и стилистам британская актриса Джейн Биркин.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live рассказал о модных тренчах, представив публике вышедший из моды приталенный экземпляр, и показав актуальный в этом сезоне.

Также стилист составил парижский образ с тренчем, включив в него плетеную сумку. Как оказалось, такие аксессуары теперь носят не только летом, но и осенью, и даже зимой. При этом включать их можно в какие угодно комплекты, хоть с тренчем, хоть с пуховиком, хоть с пальто, хоть с шубой. Главное, чтобы смотрелось это органично.

«Я, честно сказать, не люблю, когда плетеные сумки носят и осенью, и зимой, но пример Джейн Биркин заразителен, можете вдохновиться ей. Она была из тех, кто и зимой, и весной, и летом, и осенью носил плетеные сумочки. Вот такая сумка-корзинка в руках добавит образу, конечно же, иронии», — прокомментировал Александр Рогов.

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