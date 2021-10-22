Хорошо смотрится и на стройных, и на полных: как выглядит тренч-хит этой осени, показал Рогов

Александр Рогов на своем модном проекте YouTubе Rogov live рассказал о тренчах. Они уже который сезон в топе популярных модных вещей, но этой осенью классические модели по фигуре уже не актуальны. Как она выглядит, мы писали ранее.

Теперь стоит выбирать длинные свободные или полуприлегающие модели. С ними, к слову, гораздо проще составлять актуальные луки, чем с традиционными – средней длины и приталенными. Модный тренч Александр Рогов показал зрителям.

«Он объемный, современный, длинный, рукав – реглан», — описал его стилист.

В модным плащом ведущий составил лук в стиле парижанки с укороченными джинсами клешами, блузой с нежным кружевом, сапогами казаками из замши, которая в тренде этой осенью, вязаной шапочкой в рубчик и ниткой жемчуга. Образ был завершен актуальной плетеной сумкой, которую теперь носят не только летом.

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