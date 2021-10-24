«Сплошные нервы»: Татьяна Васильева купила квартиры внукам в Москве по требованию экс-невестки

Шесть лет назад невестка Татьяны Васильевой, актриса Анастасия Бегунова бросила ее сына Филиппа и уехала в Германию. Там она устроила личную жизнь, родила ребенка. А вот внуков Васильевой – Гришу и Ваню не показывала. Сначала она требовала за свидания мальчиков со звездной бабушкой по 200 тысяч рублей в месяц. Позже решила, что ограничится недвижимостью в Москве.

Любящая бабушка не стала противиться и купила жилплощадь в столице. Об этом она поведала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — рассказала Татьяна Васильева.

Добавим, что заработок Татьяны Васильевой, который значительно сократился из-за пандемии, практически единственный доход в семье. Актриса помогает 42-летнему сыну и 34-летней дочке.

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