«Ей многие могут только позавидовать»: Татьяна Васильева осудила Елену Проклову за откровения

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ осудила свою коллегу Елену Проклову за откровения о домогательствах.

«Я за нее рада, если она сняла камень с души. Если для этого ей надо вот такое сказать. Особенно, когда человека уже не стало. То есть я понимаю, чем это может быть продиктовано. Это все понимают. На этом можно заработать. Другого повода я не вижу».

Татьяна Васильева

Как отметила Васильева, Проклова поступила недостойно.

«Больше пятидесяти лет прошло и начинать сейчас все это вываливать на величайшего человека, величайшего артиста. Те, кто работал с этим величайшим режиссером, я уверена, что не изменят о нем мнения. Я считаю, что большинство девушек, девочек через это, к сожалению, проходят. Это остается там.

У нее были родители, она могла к ним пойти. Была милиция. Ей многие могут только позавидовать, потому что ее карьера сложилась. Она закончила хороший вуз. Она снималась в хороших кино с хорошими актерами. Это так просто не бывает. За это надо отплачивать», — заметила Татьяна Васильева.

Напомним, что Елена Проклова несколько недель назад в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила о домогательствах к своей персоне в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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