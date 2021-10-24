«Я никогда не кичилась»: Мишель Серов рассказала, как ей помогает звездная фамилия в жизни

У Александра Серова – взрослая дочь Мишель. Она также увлекается музыкой, выходит на сцену и получила диплом Гнесинского училища. В своем инстаграм девушка решила рассказать, как звездная фамилия влияла на ее жизнь.

По словам Мишель, будучи школьницей, она не чувствовала никакого повышенного внимания к себе, так как училась в частном учебном заведении.

«В Гнесинке далеко не все знали, кто мой отец. Только потом это могло как-то открыться. Я никогда не кичилась тем, что папа — народный артист. Наверное, в том числе и поэтому, я никогда не замечала негатива в мою сторону, да и нездорового любопытства тоже было немного. Ведь я — это просто я », — написала Серова.

Добавим, что Мишель уже подарила звездному папе внучку Мию. А недавно девушка рассказала, что вскоре вновь станет мамой.

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