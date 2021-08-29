Трендовый белый: Мишель Серова показала, с чем носить модное пальто грядущей осени

Дочь музыканта Александра Серова – Мишель в этом году получила диплом училища имени Гнесиных. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и строит музыкальную карьеру. Также она успевает следить за модными трендами, а снимки аутфитов часто публикует в своем Instagram. На этот раз Мишель примерила пальто белоснежного цвета длины миди.

К нему Серов подобрала кроссовки в тон на объемной подошве. Модные эксперты утверждают, что белый станет одни из трендов наступающей осени.

«Какая красивая! Огонь! Классная! Хорошо выглядишь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Мишель впервые стала мамой. Она родила дочь Мию.

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