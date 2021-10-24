«Подарила нам с мамой любовь»: Влад Соколовский поздравил дочь с четырехлетием

В одной из последних публикаций личного микроблога артиста Влада Соколовского появилась совместная фотография с дочерью Мией. Примечательно, что так знаменитость поздравил девочку с днем рождения.

Соколовский поблагодарил экс-возлюбленную Риту Дакоту за дочь. А затем вспомнил тот счастливый день, когда стал отцом.

«Малышка моя! Тебе уже четыре года. Сегодня ровно такая же погода, как и тогда, и в 19:35 ты подарила нам с мамой ту любовь, которая охватывает нас еще сильнее с каждым днем. Ты растешь, и я очень горд за твои маленькие победы! Сама того не подозревая, ты учишь всех нас, взрослых, тому, как нужно жить, видеть, чувствовать и знать до кончиков пальцев, что твое, а что нет», – обратился музыкант к своей маленькой имениннице.

Напомним, ранее бывшая избранница Влада Соколовского и мать его ребенка тоже поздравила малышку Мию с ее днем рождения.

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