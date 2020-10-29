«Сначала была полная неразбериха»: девушка Соколовского подружилась с его трехлетней дочкой

Сайт Teleprogramma.pro запустил новый проект «Загугли звезду», где знаменитости отвечают на популярные вопросы. Новым гостем стал Влад Соколовский. Он был кумиром многих девушек, когда попал на «Фабрику звезд». Обаятельный парень с красивым голосом сразу обзавелся армией фанаток, но уже после окончания проекта стал встречаться с Ритой Дакотой. За их отношениями следила вся страна. Влюбленные были неразлучны и вели свой влог. Однако в 2018 году они развелись. Тогда их дочке Мии не было и года.

Если первое время Рита не находила себе места, то со временем смирилась и даже наладила отношения с Владом. Более того, не так давно она стала встречаться с новым избранником — 32-летним Федором Белогайем. А вот Соколовский около года разбирался в себе, переосмысливал случившееся. Но и он недавно стал появляться на публике с Ангелиной Сурковой.

Для нашего проекта Влад рассказал, как на самом деле развиваются его отношения с новой возлюбленной.

«Мы уже год вместе с ней. Она, кстати, сейчас в соседней комнате, играет с моей дочечкой. У нас великолепные отношения. Мы по-настоящему счастливы. За этот год было огромное количество сложностей. Мы несколько раз буквально разбегались, но в какой-то момент остановились и осознанно выбрали друг друга. Сначала была полная неразбериха. Не понимали, что происходит. Я думаю, что у нас огромная перспектива», — поделился певец.

Также он рассказал, как теперь общается с Дакотой и нравится ли ему быть папой дочки. Но самое главное, что Соколовский поведал, чем сейчас наполнена его жизнь. Подробности можно узнать в нашем видео.