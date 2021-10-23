«Моя девочка-космос»: Рита Дакота обратилась с трогательными словами к дочери

Исполнительница Рита Дакота порассуждала о материнстве в день рождения единственной дочери Мии.

«С днем рождения, моя девочка-космос! Четыре года назад с твоим приходом в этот мир моя жизнь поделилась на «до» и «после», и я ни на что не променяла бы это «после», потому что именно оно во всей красе (и не всегда именно в «красе», если честно) показало мне, кто я есть на самом деле, а не кто я есть по моему мнению», – отметила певица.

«Мамой быть сложнее всего на свете, я проверяла! И я, пользуясь случаем, хочу сказать всем мамам, как сильно восхищаюсь вами. Спасибо тебе, моя Мия, что ты выбрала именно меня. Моя смешная, моя милая, моя добрая детонька. Мое счастье родное! Я так люблю тебя, что иногда кажется, эта любовь переполнит меня до крайне и разорвет на мелкие кусочки. Все же мамы так любят своих деток?», – добавила Рита.

Напомним, ранее Рита Дакота позировала с дочерью в плиссированных юбках на отдыхе в Турции. Артистка призналась, что у них с малышкой Мией появились общие места для тусовок.

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