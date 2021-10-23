«Стоит ли начинать?»: Регина Тодоренко размышляет о музыкальном образовании сына

Малышу нет еще и трех, но Майкл мечтает профессионально играть на музыкальном инструменте.

В последних Stories личного микроблога телеведущей Регины Тодоренко появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стараниями наследника во время домашнего урока музицирования.

Жена певца Влада Топалова призналась, что малыш попросил ее научить его играть композицию Эдварда Грига «В пещере горного короля».

Регина Тодоренко отметила, что сама играет на фоно далеко не профессионально. Но артистка не могла отбить у сына искреннее желание учиться музыке.

«Стоит ли начинать заниматься фортепиано в 2.10? Не знаю, Михаил изъязвил желание научиться играть композицию «В пещере горного короля», Эдвард Григ. Правда, так и сказал: «Мам, ну, научи меня». Как научить? Если я играю на фоно как курица лапой, но пришлось что-то подобрать на слух, чтобы не отбить желание у малыша в его начинаниях. Вот сидим, развлекаемся», – призналась Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко в унисон спела на прогулке с сыном и мужем. Родители маленького Майкла прививают мальчику любовь к музыке.

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