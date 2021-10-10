«Отличное трио»: Регина Тодоренко в унисон спела с сыном и мужем

Артистка вышла на прогулку с семьей.

Телеведущая Регина Тодоренко взяла на прогулку в солнечный осенний день мужа и сына. Вместе с Владом и Майклом Топаловыми знаменитость промычала мелодию из композиции «В пещере горного короля».

Тодоренко в ярко-красной дутой куртке и шапке-бини цвета охры начала напевать музыку известно композитора Грига. Муж артистка в шоколадной круглой шляпе и молочной ветровке нес на руках наследника в синем комбинезоне.

Регина предложила мужу и сыну присоединиться к ее музицированию. Любимые мужчины Тодоренко охотно согласились. В итоге вся семья пела в унисон.

«Отличное трио! Малыш умничка!», «Красивая и милая семья», «Какие вы классные!», «Михаил просто молодец! Молодцы родители, дающие слушать великолепную классическую музыку ребенку!», — умилялись поклонники пары Тодоренко и Топалова.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о смелом поступке сына. Знаменитость отметила, что Майкл сам смог договориться с тренером из другой спортивной секции немного позаниматься с ним. Певица учит наследника быть смелым и решительным.

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