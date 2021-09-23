«Безумно горжусь»: Регина Тодоренко рассказала о смелом поступке сына

Малышу еще нет и трех, но он не боится знакомиться с новыми людьми.

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — разместила на личной странице рассказ про подрастающего сына Майкла.

Регина призналась, что ее 2,9-летний сын самостоятельно смог познакомиться с тренером по футболу. Тодоренко похвалила мальчика. 31-летняя телеведущая искренне обрадовалась открытости сына.

«Ты такой смелый, малыш! Сегодня сбежал с занятия по музыке и зашел в спортивный зал, где проходила тренировка по футболу. Я предложила зайти и посмотреть, а вдруг понравится!», — поделилась Регина.

«Ты пошел самостоятельно знакомиться с тренером и попросился позаниматься, чем я безумно горжусь», — добавила Тодоренко.

Регина похвасталась тем, что Майкл умеет честно говорить о собственных чувствах. В свою очередь родительница малыша объясняет, почему у него возникают чувства. Тодоренко признается, что в их семье большое внимание уделяют ментальному здоровью. Поэтому наследник Топалова не боится озвучивать свои страхи и переживания.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала трендовый образ на осень. Знаменитость отдала предпочтение плащу с запахом и сапогам-казакам.

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