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«Девочка, бюстгальтер под платье надевается»: исполнение Паршуты сразило коллег, Мон даже свело ногу

Певица считается одним из лидеров проекта «Шоумаскгоон».

«Девочка, бюстгальтер под платье надевается»: исполнение Паршуты сразило коллег, Мон даже свело ногу
Юлия Паршута участвует в «Шоумаскгоон». Фото: Инстаграм

Юлия Паршута стала участницей популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певица исполнила трагическую песню «Глаза на песке». Коллег Паршуты сразил ее номер. Карина Кокс, комментируя исполнение, даже расплакалась.

«После твоего номера этот выпуск можно назвать кровопролитным. Я в полном восторге!» — заявила она.

Юлия Паршута в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Юлия Паршута в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Кирилл Туриченко заметил, что Юлия в каждом выпуске меняется и это очень здорово. Но в конце пошутил:

«Девочка, бюстгальтер под платье надевается».

А Алиса Мон и вовсе призналась, что у нее свело ногу.

Паршута считается одним из лидеров проекта. Первое место они периодически делят с Кариной Кокс.

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