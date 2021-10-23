«Девочка, бюстгальтер под платье надевается»: исполнение Паршуты сразило коллег, Мон даже свело ногу

Юлия Паршута стала участницей популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В новом выпуске певица исполнила трагическую песню «Глаза на песке». Коллег Паршуты сразил ее номер. Карина Кокс, комментируя исполнение, даже расплакалась.

«После твоего номера этот выпуск можно назвать кровопролитным. Я в полном восторге!» — заявила она.

Кирилл Туриченко заметил, что Юлия в каждом выпуске меняется и это очень здорово. Но в конце пошутил:

«Девочка, бюстгальтер под платье надевается».

А Алиса Мон и вовсе призналась, что у нее свело ногу.

Паршута считается одним из лидеров проекта. Первое место они периодически делят с Кариной Кокс.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.