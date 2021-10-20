Вячеслав Макаров рассказал о закулисье «Шоумаскгоон»

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров стал участником другого популярного НТВ «Шоумаскгоон». Его суть в следующем: девять звезд исполняют номера, а затем голосуют друг за друга по шкале от 2 до 9 баллов. В итоге выигрывает тот, кто набирает наибольшее количество очков.

Каждый раз на передачу приходит специально приглашенный гость. Как правило, это тоже артист. Он комментирует выступления участников и в конце выпуска решает, кому отдать свои 9 баллов.

Вячеслав Макаров рассказал журналисту Teleprogramma.pro о закулисье проекта. Подробности в нашем видео.

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